В СФ заявили, что ситуация с "рекордными госрасходами" не несет рисков для бюджета

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Ситуация с "рекордными расходами консолидированного бюджета" за всю историю РФ связана с расходами на борьбу с распространением коронавируса, рисков дестабилизации бюджета нет, заявил ТАСС вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Ранее агентство РБК со ссылкой на оценки ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского сообщило, что расходы консолидированного бюджета России, включая внебюджетные социальные фонды, в 2020 году оказались рекордными (в постоянных ценах) за всю историю Российской Федерации. Речь, как пишет издание, идет о расширенном понимании госрасходов: федеральный бюджет, регионы с муниципалитетами плюс три внебюджетных фонда.

"[Эти] расходы связаны с борьбой с коронавирусом - поддержка населения, секторов экономики, регионов. Долг у государства низкий, рисков дестабилизации бюджета консолидированного нет", - пояснил Журавлев.

Он добавил, что после окончательной победы над пандемией "все встанет на свои места".