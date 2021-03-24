В Минсельхозе заявили, что российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Участники соглашений о ценах на сахар отгружают продукцию в необходимых объемах. Дефицита этого товара нет и не ожидается, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка", - отмечается в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что при наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями. "Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем", - уверены в Минсельхозе.

Сохранению стабильной ситуации будут способствовать расширение посевных площадей под сахарную свеклу, новые меры поддержки, включающие возмещение затрат на производство и реализацию сахара и льготные кредиты на закупку сахарной свеклы, а также применение мер таможенно-тарифного регулирования.

24 марта газета "Известия" написала о том, что ретейл столкнулся с перебоями в поставках сахара-песка и подсолнечного масла. По данным издания, производители все чаще отказывают торговым сетям в продаже продукции по фиксированной стоимости, которую правительство установило в соглашении о стабилизации цен.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года. 22 марта стало известно, что правительство поручило Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло - до октября. Кроме того, предполагается субсидирование производителей масла и сахара.