Доля пользователей "Яндекс.Драйва" в возрасте старше 35 лет удвоилась за три года

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Доля пользователей "Яндекс.Драйва", возраст которых превысил 35 лет, выросла в Москве за последние три года в два раза и достигла 38%. Об этом говорится в исследовании каршерингового сервиса.

"Чем более массовым явлением становится каршеринг, тем больше возрастная структура его пользователей похожа на структуру владельцев личного транспорта - устраняется перекос в сторону молодых людей, которые первыми стали осваивать каршеринг. Доля пользователей 35 лет и старше за последние три года выросла в два раза - с 19% до 38%. Для сравнения, среди пользователей Навигатора 63% водителей из этой возрастной группы", - говорится в исследовании компании, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Аналитики сообщают, что средний водительский стаж пользователей тоже вырос - с 9 лет на момент запуска сервиса (три года назад - прим. ТАСС) до 12 лет в феврале 2021 года. Доля водителей с небольшим стажем (от 2 до 4 лет) сократилась почти в два раза - до 12%. А доля опытных водителей (со стажем от 15 лет), наоборот, удвоилась и составляет сейчас 30%.

"Медианная скорость машин "Драйва" такая же, как у обычных автомобилей, по количеству превышений разницы тоже нет. Можно предположить, что за рулем каршеринговой и обычной машины люди ведут себя более-менее одинаково. Медиана скорости в разных возрастных группах практически не отличается, при этом есть заметное отличие в резкости вождения: чем старше водитель, тем плавнее движение. Так, пользователи 50 лет совершают резкие торможения в два раза реже, чем те, кому 21 год (минимальный возраст доступа к машине в "Драйве")", - поясняют в "Драйве".

По картине движения каршеринг похож на личный транспорт: утром в будни машины скапливаются внутри ТТК и Садового кольца, а к вечеру разъезжаются по спальным районам. Каршеринговая машина совершает в среднем 8 поездок в будний день и 9 - в выходной. Но иногда у машины может получиться и гораздо более насыщенный день, с 20 поездками или даже больше. Среднее время движения автомобиля составляет около четырех часов в сутки, общее время использования (с учетом времени в режимах бронирования и ожидания) - около шести с половиной часов.

Машины каршеринга чаще всего паркуют на довольно короткое время, с 8:00 до 21:00 60% парковок внутри МКАД длятся не больше часа, парковок продолжительностью более двух часов - примерно четверть. Самый распространенный сценарий использования каршеринга - добраться до какого-нибудь транспортного узла. Почти половина пользователей "Драйва" хотя бы раз брали машину для поездок в аэропорт или на вокзал (или оттуда домой), четверть - чтобы добраться до ближайшего метро или от метро до пункта назначения.

Но есть и другие популярные сценарии: например, около 40% пользователей хотя бы раз арендовали машину для поездок, откуда нет возможности вернуться за рулем, - например в бары, рестораны или просто в гости. Еще четверть пользователей перевозили вещи на автомобилях "Драйва".

О работе сервиса в Москве

"Яндекс.Драйв" является крупнейшим каршеринговым сервисом столицы. На данный момент его городской парк насчитывает более 11 тыс. машин.

За три года с момента запуска сервиса московские пользователи совершили более 70 млн поездок. В последние полгода среднее число поездок в день составляло 80 тыс. по будням и 87 тыс. - в выходные дни.