Мишустин поручил подготовить предложения по развитию железнодорожного сообщения в Кузбассе

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и РЖД до 9 апреля подготовить предложения по развитию пассажирского железнодорожного сообщения в Кемеровской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства по итогам рабочей поездки премьера в область.

"Минтранс и РЖД до 9 апреля должны подготовить предложения по развитию пассажирского железнодорожного сообщения в Кузбассе, - говорится в сообщении. - Этот вопрос обсуждался на совещании по социально-экономическому развитию Кузбасса. Ожидается, что реализация предложений повысит доступность транспортных услуг для местных жителей".

Кроме того, в области планируется запустить пилотный проект по модернизации коммунальной инфраструктуры, степень износа которой превышает 60%. Предложения по этому вопросу поручено направить до 18 мая.

6 марта была утверждена программа социально-экономического развития региона, документ содержит комплекс мер по повышению качества жизни людей, решению инфраструктурных и экологических проблем, стимулированию инвестиционной активности. Общая стоимость инициатив, включенных в программу, составит более 51 млрд рублей.