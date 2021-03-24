Минэкономразвития, ФНС и Минфин проанализируют результаты поддержки МСП в Туве

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, ФНС и Минфину до 12 мая подготовить анализ результатов поддержки малого и среднего бизнеса в Республике Тыва. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства, приводя перечень поручений главы кабмина по итогам его поездки в этот регион.

"Минэкономразвития, Минфину и ФНС поручено до 12 мая проанализировать, насколько результативной в 2020 году была поддержка малого и среднего бизнеса в республике, а также подготовить предложения по недопущению сокращения количества субъектов МСП в Туве", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава правительства поручил Минпросвещения и Минстрою до 15 апреля подготовить предложения по совершенствованию процедуры финансирования строительства образовательных учреждений в республике с учетом повышающих коэффициентов.

4 марта состоялась рабочая поездка премьер-министра РФ в Республику Тыва.