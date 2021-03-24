Toyota и Isuzu приобретут акции друг друга

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Крупные японские автоконцерны Toyota и Isuzu договорились развивать партнерство, в рамках которого намерены приобрести акции друг друга. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Toyota.

В нем отмечается, что стоимость акций партнера, которые планирует купить каждая корпорация, составит 42,8 млрд иен (около $394 млн).

Между тем само сотрудничество Toyota и Isuzu будет, в частности, нацелено на разработку электромобилей и автономного транспорта, а также на уменьшение стоимости их продукции.