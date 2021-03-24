Безработица в Приамурье снизилась до минимальной отметки с начала пандемии

ТАСС, 24 марта. Число безработных в Амурской области достигло 8 тыс. человек, что ниже, чем было до введения противоэпидемических ограничений в прошлом году. Об этом в среду сообщил губернатор Василий Орлов на заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона.

"Снижение числа безработных граждан регулярно фиксируется с октября 2020 года. На сегодняшний день количество безработных амурчан сократилось до минимального значения за прошедший год. На учете в службах занятости сейчас состоят порядка 8 тыс. человек, что ниже докризисного уровня на аналогичную дату прошлого года", - передает пресс-служба правительства Приамурья слова Орлова.

Он добавил, что за первые месяцы 2021 года трудоустроено около 1,9 тыс. амурчан, 1,5 тыс. из которых - на постоянную работу. Власти региона отмечают эффективность федеральных и региональных мер поддержки занятости. Как рассказала начальник регионального управления занятости населения Елена Дуленова, на данный момент в Приамурье открытыми остаются около 44 тыс. вакансий, средняя зарплата по которым варьируется от 12,5 тыс. до 110 тыс. рублей.

Больше всего, по данным правительства Приамурья, в работниках нуждается строительная сфера - в ней представлено свыше 34 тыс. вакансий. Самые значительные потребности в кадрах отмечены в Свободном, которому требуются около 32 тыс. специалистов.

В марте текущего года правительство Амурской области заключило соглашение с Минтрудом России, которое предполагает прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1 735 человек. Свыше 3,3 тыс. жителей области планируется трудоустроить за счет средств областного и федерального бюджетов. Для этого Фонд социального страхования будет субсидировать работодателей в течение семи месяцев с момента трудоустройства за каждого безработного гражданина. Субсидия подразумевает три платежа в размере МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и страховые взносы.