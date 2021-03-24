Комитет Госдумы одобрил отсрочку по уплате кредитов для военнослужащих по призыву

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается дать возможность отсрочки по уплате кредитов для военных курсантов и служащих по призыву. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Госдума рассмотрит проект закона в первом чтении на пленарном заседании 6 апреля.

Законопроектом предполагается распространение механизма, аналогичного механизму "ипотечных каникул", на договоры потребительского кредита (займа), а также на кредитные договоры, договоры займа, которые заключены с заемщиком-физлицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, заемщиками по которым являются военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также курсанты военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы. Им будет предоставлено право установить продолжительность такого льготного периода, которая не может превышать срок их военной службы по призыву, увеличенный на три месяца, а также дату начала льготного периода.

Как правило, призыв на военную службу влечет существенное сокращение дохода призываемого лица по независящим от него обстоятельствам, что повышает риск неисполнения таким лицом своих обязательств по потребительскому кредиту (займу), в том числе, обеспеченному ипотекой, говорится в пояснительной записке. "Меры, предусмотренные законопроектом, направлены на снижение финансовой нагрузки на граждан, проходящих военную службу по призыву, а также курсантов военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы при обслуживании ими потребительских кредитов (займов)", - указывают авторы документа.