Большинство регионов России в 2020 году снизили задолженность за газ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Снижение долга за потребленный газ в 2020 году обеспечили 49 субъектов России против 34 годом ранее. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"В числе лидеров по сокращению задолженности - Волгоградская, Московская и Ульяновская области, Республика Татарстан и Астраханская область", - отмечает холдинг.

При этом просроченная задолженность по итогам 2020 года на 2,3% превысила уровень 2019 года, достигнув 178,4 млрд руб. Показатель роста задолженности в прошлом году резко вырос в первом полугодии на фоне распространения ограничительных мер по противодействию распространения коронавируса, во втором полугодии ситуация стабилизировалась, сообщает "Газпром". В соответствии с решением правительства холдинг с апреля и до конца прошлого года не применял к должникам такую меру воздействия, как ограничение подачи газа.

"Продолжаются рост уровня расчетов и снижение задолженности теплоснабжающих организаций. В частности, в результате ответственной работы руководства регионов с этой категорией потребителей долги теплоснабжающих организаций за газ практически отсутствуют в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях", - подчеркивает "Газпром".

Задолженность остается актуальным вопросом развития внутреннего рынка газа, компания реализует комплекс мероприятий по укреплению платежной дисциплины потребителей. Так, в ходе претензионно-исковой работы, взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами в 2020 году обеспечен возврат 117,1 млрд руб. Еще 8,7 млрд руб. было выплачено "Газпрому" в рамках подписанных с 30 субъектами РФ графиков погашения долгов.

В рамках работы с региональными органами власти в 2020 году обеспечено выделение субсидий на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в сумме 37,4 млрд руб. Продолжается работа по инвентаризации абонентских баз, в том числе на территории Северо-Кавказского федерального округа, устранению неточностей в Федеральной информационно-адресной системе.