ФАС не видит предпосылок для сильного роста цены на топливо на АЗС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для сильного роста цены на топливо на АЗС. Об этом ТАСС сказал замглавы ФАС Виталий Королев, комментируя заявления главы "Независимого топливного союза" Павла Баженова.

"Мы в постоянном режиме еженедельно докладываем в правительство. У нас принимаются значительные меры с выяснением ситуации в регионах, мы держим на пульсе ситуацию на Дальнем Востоке и в Крыму, у нас полный мониторинг. Мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как заявляют коллеги, был", - сказал он.

В ФАС также не видят отрицательного эффекта от демпфирующего механизма, он позволяет стабилизировать рынок нефтепродуктов. "Более того, те механизмы, которые они называют отрицательными, мы оцениваем и в правительстве оценивают как меры, которые могут стабилизировать рынок нефтепродуктов", - добавил Королев.

Глава НТС ранее написал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил снизить акциз на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса и отменить демпфер для стабилизации ситуации на топливном рынке. По его данным, цены на топливо в России могут вырасти выше инфляции, на 13,77% при худшем сценарии.