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Пандемия COVID-19

Минтруд назвал число россиян на удаленке

В начале 2020 года в допандемический период занятых дистанционно было 30 тыс. человек, а в настоящее время - 3 млн

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Свыше 3 млн россиян работают на сегодняшний день дистанционно, сообщил в среду на заседании комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

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"Если у нас в начале 2020 года в допандемический период занятых дистанционно <...> 30 тыс. было, то на сегодня это больше 3 млн удаленно работающих граждан", - сказал Пудов.

Ранее в январе глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что в удаленном формате трудится порядка 3,7 млн россиян, что составляет 6% от общего числа работающих граждан. Минтруд ожидал снижения этого показателя до 5% после снятия всех ограничений.

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