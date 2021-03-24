Минтруд назвал число россиян на удаленке

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Свыше 3 млн россиян работают на сегодняшний день дистанционно, сообщил в среду на заседании комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

"Если у нас в начале 2020 года в допандемический период занятых дистанционно <...> 30 тыс. было, то на сегодня это больше 3 млн удаленно работающих граждан", - сказал Пудов.

Ранее в январе глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что в удаленном формате трудится порядка 3,7 млн россиян, что составляет 6% от общего числа работающих граждан. Минтруд ожидал снижения этого показателя до 5% после снятия всех ограничений.