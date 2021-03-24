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Хуснуллин: проект строительства моста через реку Лена получит частичное госфинансирование

Вторую часть возьмет на себя регион и концессионер, сообщил вице-премьер

КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ", 24 марта./ТАСС/. Проект строительства моста через реку Лена в Якутии будет наполовину профинансирован за счет бюджетных средств, вторую часть возьмет на себя регион и концессионер, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"С руководителем Якутии мы подробно обсудили вопрос пересчета стоимости моста, технических решений, за счет чего можно удешевить и источники финансирования. Мы договорились, что примерно половину расходов возьмет на себя бюджет РФ, половину возьмет регион вместе с концессионером", - сказал он.

В прошлом году Минтранс РФ заявлял, что бюджетные средства на строительство автомобильного моста через реку Лена в Якутии не предусмотрены. Как изначально отмечалось в паспорте проекта, капитальные расходы на его строительство составят 77,9 млрд рублей, прочие - около 5,5 млрд рублей. В марте Хуснуллин поручил местным властям и Минтрансу пересчитать стоимость реализации проекта.

Теги
РоссияЯкутияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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