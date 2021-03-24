Трассу от Хабаровска до Ванино приведут в нормативное состояние к 2030 году

ХАБАРОВСК, 24 марта. /ТАСС/. Ремонт федеральной автодороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре полностью завершат к 2030 году. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" по итогам посещения объектов в Хабаровском крае врио руководителя Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

"На момент передачи автомобильной дороги Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре в федеральную собственность из 678 км в удовлетворительном состоянии находилось только 70 км. На сегодняшний день одна из наших основных задач - приведение данной трассы в нормативное состояние. К концу 2024 года здесь планируется отремонтировать более 290 км, а до 2030 года полностью привести ее в нормативное состояние", - приводятся в сообщении слова директора подведомственного Росавтодору ФКУ ДСД "Дальний Восток" Сергея Петраева.

Федеральная автомобильная дорога А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре была передана в федеральную собственность в 2019 году. В прошлом дорожно-строительном сезоне там начались масштабные работы - за год в нормативное состояние привели около 65 км, благодаря чему расстояние между Хабаровском и Ванино можно преодолеть на два часа быстрее, чем ранее. Теперь на дорогу из одного населенного пункта в другой затрачивается около шести часов.

В настоящее время в районе Лидоги продолжается ремонт участка протяженностью более 23 км. Хороший темп работ позволил ввести первые 5 км в эксплуатацию в 2020 году. Оставшийся объем работ дорожники планируют завершить в этом году. Всего в 2021 году в нормативное состояние приведут свыше 60 км трассы А-376, из которых более 30 км отремонтируют капитально.

Отмечается, что ведется разработка проектной документации на ремонт 28 объектов общей протяженностью около 150 км и более 1500 погонных метров искусственных сооружений.

Трасса Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре связывает несколько районов Хабаровского края, является составным звеном евроазиатского транспортного коридора "Москва - Чита - Хабаровск - Сахалин", обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение городов Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань. Последний участок этой дороги, начавшей строиться с 1997 года, был сдан осенью 2017 года.