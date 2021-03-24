ЦБ не согласовывал с Кремлем изображение Екатеринбурга на купюре в 5 тыс. рублей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Решение Центробанка разместить изображение Екатеринбурга на купюре в 5 тыс. рублей не согласовывалось с Кремлем. Об этом журналистам рассказал в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, ЦБ не должен советоваться с Кремлем при выборе банкнот абсолютно", - сказал он. При этом представитель Кремля особо подчеркнул, что нельзя рассуждать и о некоем желании "наказать" Хабаровск за прошедшие там акции протеста и митинги. "Какие-то такие размышления об эфемерных наказаниях - это тоже абсолютно неверный подход", - сказал он.

Песков также рекомендовал обращаться в Банк России за объяснением, почему выбор пал именно на Екатеринбуг. "Конечно, почему те или иные города - это нужно спрашивать в Центробанке", - сказал он.

Ранее регулятор сообщил, что в 2021-2025 годах продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей. Согласно сообщению ЦБ, все изображения используемых в дизайне банкнот городов сохранятся, но купюры в 10, 500, 1 000 и 5 000 будут существовать в двух вариантах дизайна. К Красноярску, Архангельску, Ярославлю и Хабаровску добавятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга соответственно.