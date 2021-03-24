Чемезов предлагает госкомпаниям проанализировать зависимость от импортного оборудования

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов предлагает госкомпаниям проанализировать свою зависимость от импортного оборудования и создать программу модернизации критической инфраструктуры. Такое заявление он сделал на форуме "Госзаказ".

"Предлагаю рассмотреть возможность создания программы модернизации критической инфраструктуры российских госкомпаний и естественных монополий, которые отвечают за жизнеспособность экономики", - сказал он.

Чемезов отметил, что сейчас основное оборудование систем критической инфраструктуры почти полностью импортное. "Как показывает практика, его поставки могут быть прекращены в любой момент и без объяснения причин. Кроме того, в нем могут быть заложены незадекларированные функции, которые выведут это оборудование по команде из внешнего источника", - подчеркнул он.

"Предлагаем госкомпаниям и естественным монополиям провести анализ своей технологической зависимости от иностранных продукции, а также отдельно выделить перечень критически важных технологий и оборудования, которые необходимо заменить на отечественное", - подытожил он.

Он также выступил против отмены квалификационных требований к поставщикам в законе о закупках, заявив, что это может привести к снижению качества продукции, так как единственной переменной останется лишь цена контракта.

Кроме того, глава Ростеха предложил разрешить руководителям нацпроектов приоритетно выделять средства на те мероприятия, где на долгосрочной основе законтрактована гражданская промышленная продукция организаций ОПК.