Хуснуллин считает излишним создание единого заказчика для космической инфраструктуры

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 24 марта. / ТАСС/. Необходимости в создании единого заказчика по строительству космической инфраструктуры пока нет, сообщил в среду журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По закону, единый заказчик занимается только гражданскими объектами, поэтому в силу законодательства он не может этим заниматься [космической инфраструктурой]. Создавать специального единого заказчика я пока не вижу смысла. Я считаю, что мы организационно можем найти все решения, которые позволят достроить космодром Восточный", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос, возможно ли создание единого заказчика по космической инфраструктуре.

В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого государственного заказчика в сфере строительства. Компания работает с объектами капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета. При этом обязанности единого госзаказчика не распространяются на создание объектов транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, внешнеэкономической деятельности, обороны и безопасности государства, объекты использования атомной энергии госкорпорации "Росатом" и космической инфраструктуры Роскосмоса.