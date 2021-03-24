Госдума приняла закон о налоговом вычете по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги.

Закон дополняет состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом в сумме, уплаченной плательщиком налога на доходы физических лиц в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями (индивидуальными предпринимателями) физкультурно-оздоровительные услуги.

Ко второму чтению была принята поправка, согласно которой получить "спортивный" вычет можно будет не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных.

Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Принятие и реализация закона будет способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан, говорится в пояснительной записке к документу.

Как подчеркнул ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, появление нового налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, "и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан".