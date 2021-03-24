Региональные сети не видят проблем с закупкой сахара по соглашениям

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Союз независимых сетей России, объединяющий более 40 региональных розничных компаний, не видит проблем с реализацией соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединения, комментируя сообщения СМИ о якобы имеющихся проблемах у ретейлеров с закупкой этих товаров на фоне соглашений.

"У нас все идет хорошо, члены Союза НСР проблем с фиксированными ценами на масло и сахар не имеют. Соглашение было продлено, и Союз остался его участником", - сообщили в организации.

Ранее газеты "Известия" и "Ведомости" сообщили об имеющихся у ретейлеров проблемах с закупками сахара и масла. Речь идет об устойчивой тенденции с середины февраля, сообщил один из собеседников "Известий". Прежде всего проблемы с закупкой коснулись региональных компаний и несетевой розницы, отметил источник издания в отрасли, участвующий в межведомственных совещаниях.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 руб. за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года. 22 марта стало известно, что правительство поручило Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло - до октября. Кроме того, предполагается субсидирование производителей масла и сахара.