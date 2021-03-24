Минфин не видит предпосылок к росту цен на алкоголь в России до конца года

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министерство финансов РФ не видит предпосылок к росту цен на алкогольную продукцию в России до конца 2021 года, сообщается на сайте министерства.

"Предпосылок к росту цен на алкоголь до конца года нет. Меры, принятые в рамках акцизной политики и установления минимальных розничных цен, действуют уже с начала года, других изменений в этой части в ближайшее время не планируется. <...> Никаких новаций в акцизной политике в отношении алкогольной продукции не предполагается", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что ставки акциза на алкоголь и минимальные розничные цены ежегодно индексируются на уровень инфляции.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на мнение экспертов, что в 2021 году цены на алкоголь могут вырасти в диапазоне от 4% до 15%. Эксперты не исключили роста цен как на отечественную алкогольную продукцию, так и на импортный алкоголь.