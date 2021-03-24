В АТОР заявили, что цены на летний отдых в Турции для россиян могут вырасти на 10-15%

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Цены на отдых в Турции для россиян этим летом могут вырасти на 10-15% по сравнению с предыдущим сезоном, сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Летом, конечно, цены могут подрасти. Мы предполагаем, что в пределах 10-15%, не больше. Но все еще будет зависеть от спроса. Если спрос будет не очень высокий, то, конечно, и цены расти не будут", - сказала Ломидзе.

Однако сейчас у туроператоров на Турцию действуют акции раннего бронирования, в рамках которых можно приобрести летние туры со скидкой 30%, напомнила эксперт. И поскольку Турция на лето сейчас продается менее активно, чем Краснодарский край, можно найти много привлекательных вариантов, подчеркнула она.

"Места еще есть, потому что Турция продается не так активно, как Краснодарский край. В Краснодарском крае уже сложно что-то найти приличное по акциям раннего бронирования, а Турцию найти еще можно", - отметила Ломидзе.

Эксперт подтвердила, что дорожает и летний отдых внутри России. Частично это обусловлено подорожанием топлива и ростом себестоимости продукции для отельеров. "Но дело даже не в этом, дело в том, что у нас очень высокий спрос на внутреннем рынке как на весну, так и на лето. И было бы крайне странно, если бы высокий спрос не привел к повышению цен. Все самое приличное на лето очень быстро раскупается. Как только спадет ажиотажный спрос, это повлияет и на цены, в обратную сторону будут изменяться", - пояснила эксперт.