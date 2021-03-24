Warner Music Group купила российский лейбл Zhara Music

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Компания Warner Music Group приобрела российский лейбл Zhara Music, на который подписаны такие артисты, как Моргенштерн и Dava. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Warner Music Russia.

"Warner Music Group приобрел российский инди-лейбл Zhara Music", - сказали в пресс-службе.

Компания Zhara Music была основана менее трех лет назад бизнесменами и музыкантами Эмином Агаларовым и Бахтияром Алиевым, известным под псевдонимом Bahh Tee.

Одновременно с покупкой было объявлено о создании российского подразделения звукозаписывающего лейбла с более чем 70-летней историей Atlantic Records, входящего в группу компаний Warner Music. Именно он будет представлять артистов, сотрудничавших прежде с Zhara Music.

"В результате сделки лейбл [Zhara Music] проведет ребрендинг, чтобы продолжить свою успешную деятельность в качестве Atlantic Records Russia и влиться в глобальную сеть Warner Music. Артисты Zhara Music уже известны в Китае и на Ближнем Востоке, и международное присутствие Warner Music поможет их дальнейшей популяризации в мире", - отметили в Warner Music Russia.

Бахтияр Алиев возглавит Atlantic Records Russia в качестве генерального продюсера. "Приключение, в которое мы с Эмином пустились менее трех лет назад, с начала основания Zhara Music, было по-настоящему захватывающим. Мы знали, что слушатели полюбят нашу музыку и жаждут новых открытий, но даже мы были удивлены тому, как быстро все взлетело, - привели в пресс-службе его слова. - Теперь, став частью семьи Warner Music, мы поможем нашим артистам выйти на новый уровень как здесь, так и на мировой арене".