Депутаты архангельского облсобрания утвердили новые льготы для ТОР "Онега"

АРХАНГЕЛЬСК, 24 марта. /ТАСС/. Депутаты архангельского областного собрания на сессии в среду в двух чтениях утвердили новые льготы для резидентов территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Онеге. Как сообщил журналистам заместитель председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Михаил Кисляков, снижены ставки по единому сельскохозяйственному налогу и по упрощенной системе налогообложения.

"Законом снижены ставки по единому сельскохозяйственному налогу и по упрощенной системе налогообложения. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных в ТОСЭР "Онега", в течение первых пяти лет ставка налога будет составлять 1%, в последующие пять лет 3% ", - сказал он.

Для будущих резидентов установлены пониженные ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в течение первых пяти налоговых периодов будет применяться ставка в размере 5%. В последующие пять лет ставка составит 7,5%. Если объектом налогообложения являются доходы, в течение первых пяти налоговых периодов будет применяться ставка в размере 1%, в последующие пять лет - 3%.

В настоящее время на территории Архангельской области действует одна ТОСЭР в Онеге. Ее резидентами являются две организации, реализующие инвестпроекты в сфере туризма и организации семейного отдыха.

Постановление правительства России о создании территории опережающего развития "Онега" было подписано в марте 2018 года. Там должно быть создано не менее 90 новых рабочих мест и вложено не менее 265 миллионов рублей инвестиций. В Онеге градообразующими являются предприятия лесопереработки. Для резидентов ТОР на федеральном уровне предусмотрен ряд существенных преференций, среди которых пониженные тарифы страховых взносов (совокупный тариф составит 7,6% вместо стандартных 34%), нулевая ставка налога на прибыль, уплачиваемая в федеральный бюджет (данная преференция сохраняется на протяжении пяти налоговых периодов).