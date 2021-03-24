Минэнерго не рассматривает увеличение общей квоты отбора проектов модернизации ТЭС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ в настоящее время не прорабатывает вопрос об увеличении совокупной квоты конкурсного отбора проектов модернизации тепловых электростанций (ТЭС). Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс на конференции издания "Ведомости".

"Решение об увеличении квоты министерством энергетики не рассматривается", - сказал он.

Ранее ассоциация "Совет производителей энергии" выступила с инициативой о внесении изменений в программу модернизации ТЭС. В частности, предлагалось проводить отдельные отборы для теплофикационного оборудования, а также увеличить совокупную конкурсную квоту не менее чем на 2 ГВт в год.

О программе модернизации

Программа модернизации теплоэлектростанций России, утверждающая правила привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций и доходность по этим проектам, рассчитана на 10 лет - с 2022 по 2031 год. За это время предполагается модернизировать до 41 ГВт. Первый отбор проектов с вводом в 2022-2024 годах прошел в первой половине 2019 года. В 2020 году были отобраны проекты, которые должны быть введены в эксплуатацию после модернизации в 2025 году.

1 декабря 2020 года "Системный оператор" завершил прием ценовых заявок на отбор проектов для модернизации ТЭС по госпрограмме с вводом в 2026 году.