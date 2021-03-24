"Энел Россия" планирует запустить Азовскую ВЭС в июне

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Компания "Энел Россия" (входит в итальянскую Enel) рассчитывает ввести Азовскую ветроэлектростанцию (ВЭС) в июне 2021 года. Об этом журналистам сообщил глава компании Стефан Звегинцов в кулуарах форума, который проводит издание "Ведомости".

"Мы планируем ввести Азовскую ВЭС в июне этого года", - отметил он.

Звегинцов подчеркнул, что компания в настоящее время прорабатывает вопрос о получении новой отсрочки по уплате штрафа за перенос ввода станции в эксплуатацию.

При этом запуск Кольской ВЭС, который первоначально был запланирован на декабрь 2021 года, перенесен на май 2022 года.

Ранее "Совет рынка" предоставил "Энел России" отсрочку штрафов из-за переноса ввода Азовской ВЭС на четыре месяца, в течение которой компания должна подписать с покупателями мощности соглашение, в котором будет признан факт наступления обстоятельств непреодолимой силы. По оценке "Энел Россия", ежемесячный штраф за несвоевременный ввод Азовской ВЭС для компании составил бы 30 млн рублей, по Кольской ВЭС - 60-65 млн рублей.

Новые объекты

"Энел Россия" не исключает возможности приобретения объектов генерации, работающих на возобновляемой энергии, однако предпочитает развивать собственные проекты. "Теперь что касается возобновляемой энергетики - я этого (возможности покупки активов ВИЭ - прим. ТАСС) не могу исключать, но, как правило, мы предпочитаем разрабатывать с нуля наши собственные проекты, чем скупать на вторичном рынке что-то уже кем-то построенное и введенное в эксплуатацию", - пояснил Звегинцов.

При этом Звегинцов подчеркнул, что "Энел Россия" не заинтересована в покупке тепловой генерации, так как имеющиеся три газовые станции - это "максимальная установленная мощность, которую мы рассматриваем в России".

О компании

Производственными филиалами "Энел Россия" являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность общества составляет 5,6 тыс. МВт по выработке электроэнергии и 2 тыс. Гкал/ч по выработке тепла.

Помимо этого, компания реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).