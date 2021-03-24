Оператор системы маркировки товаров вошел в состав учредителей АНО "Цифровая экономика"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором российской системы маркировки товаров, вошел в состав учредителей АНО "Цифровая экономика". Об этом сообщила в среду пресс-служба ЦРПТ.

"Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации "Цифровая экономика". Решение о принятии ЦРПТ в число учредителей "Цифровой экономики" принято на собрании учредителей организации", - говорится в сообщении.

АНО "Цифровая экономика" создана в 2017 году с целью предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в РФ, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в этой сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти.

В состав учредителей организации, в частности, входят ВТБ, "Вымпелком", Qiwi, "Мегафон", МТС, "Почта России", Rambler Group, Росатом, "Ростелеком", Ростех, Сбербанк, фонд "Сколково", "ЭР-Телеком холдинг", "Яндекс", Mail.ru Group, РЖД, Российская Федерация в лице правительства РФ.

"Вхождение ЦРПТ в состав наших учредителей расширяет экспертизу организации в вопросах государственно-частного партнерства и вывода на российский и мировой рынок инновационных технологических решений. Компании-учредители, в свою очередь, получают возможность участвовать в диалоге с государственными органами по самым актуальным и животрепещущим вопросам цифровой повестки развития нашей страны", - говорит гендиректор "Цифровой экономики" Евгений Ковнир, которого цитирует пресс-служба ЦРПТ.

Член совета директоров ЦРПТ Александр Галицкий также подчеркивает, что опыт оператора системы маркировки будет востребован в АНО "Цифровая экономика". "Маркировка - это цифровизация целых отраслей и надзорных функций. При этом система служит и развитию смежных индустрий, в первую очередь высокотехнологичных, создает новые сервисы и услуги, способствует модернизации бизнесов, переходу их на цифровые рельсы. Накопленный ЦРПТ опыт востребован для выработки экспертной позиции по вопросам развития цифровой экономики в целом и цифровизации отдельных секторов в частности", - цитирует его пресс-служба.