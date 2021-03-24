Штрафы на несоблюдение квот на продукцию при госзакупках могут заработать в 2022 году

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минпромторг России рассчитывает, что штрафы за несоблюдение квот на закупку отечественной продукции госкомпаниями и при госзакупках вступят в силу в следующем году, сообщил журналистам замглавы министерства Василий Осьмаков.

"Скорее всего, в следующем году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"В текущем году необходимо в пилотном режиме выстроить систему мониторинга, собрать статистику. На основе этих данных будут доработаны действующие нормы и требования, после чего начнут работать штрафы за их невыполнение", - пояснил он.

Замминистра не стал уточнять, как именно будут рассчитываться штрафы. По его словам, ответственность за несоблюдение квот будет прописана в Кодексе об административных правонарушениях. "Система штрафов должна быть адекватной поставленным задачам", - подчеркнул замминистра.

С 2021 года вступили в силу постановления правительства РФ о квотах на закупки 107 видов отечественных товаров государственными заказчиками и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производства. Правительство утвердило перечень товаров и размер квот по ним в области радиоэлектроники, медицинской техники и оборудования, легкой промышленности и др.