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Первый российский электросамолет покажут на МАКС-2021

Накануне Ростех сообщил, что планирует представить "принципиально новый самолет"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Первый электросамолет российского производства покажут на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Это то, что с ФПИ (Фонд перспективных исследований - прим. ТАСС) делали - электросамолет на принципах сверхпроводимости", - сказал Борисов, отвечая на вопрос о том, какую новинку РФ планируется представить в рамках мероприятия.

Накануне Ростех сообщил, что планирует представить на МАКС "принципиально новый самолет". 

В феврале в Новосибирске состоялся наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим двигателем в составе гибридной установки на базе самолета Як-40. Электрический авиадвигатель на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт создан компанией "Суперокс" в рамках контракта с ФПИ.

Теги
РоссияБорисов, Юрий Иванович
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