Первый российский электросамолет покажут на МАКС-2021

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Первый электросамолет российского производства покажут на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Это то, что с ФПИ (Фонд перспективных исследований - прим. ТАСС) делали - электросамолет на принципах сверхпроводимости", - сказал Борисов, отвечая на вопрос о том, какую новинку РФ планируется представить в рамках мероприятия.

Накануне Ростех сообщил, что планирует представить на МАКС "принципиально новый самолет".

В феврале в Новосибирске состоялся наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим двигателем в составе гибридной установки на базе самолета Як-40. Электрический авиадвигатель на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт создан компанией "Суперокс" в рамках контракта с ФПИ.