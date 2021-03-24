Путин подписал закон о реструктуризации кредита Белоруссии на строительство АЭС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в российско-белорусское межправительственное соглашение о кредите на строительство АЭС. Документ, опубликованный в среду на официальном портале правовой информации, предусматривает продление срока использования Минском государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции и устанавливает новую дату начала его погашения.

Протокол был подписан 14 июля 2020 года. В опубликованных ранее сопроводительных документах к закону было указано, что белорусская сторона обратилась с просьбой пересмотреть условия возврата кредита. Основанием для этого послужило снижение уровня мировых цен на нефть и газ, а также перенос срока ввода в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС с 2018 года на 2022 год.

Протоколом предусмотрены такие условия реструктуризации обязательств Минска, как продление периода использования кредита до конца 2022 года вместо 2020 года, перенос даты начала погашения основного долга с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года, а также замена смешанной процентной ставки на фиксированную в размере 3,3% годовых. Также уточняется норма о просроченной задолженности. Определено, что на нее начисляются проценты по ставке 3,3% годовых, увеличенной на маржу в размере 2% годовых.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, ожидается, что с 2021 года общая сумма поступлений в федеральный бюджет по соглашению сократится на $19,3 млн и составит более $7,9 млрд.

Строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области Белоруссии ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006 за счет госкредита РФ. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт".