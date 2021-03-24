В Ингушетии в 2021 году по федеральной программе трудоустроят более 4 тыс. человек

МАГАС, 24 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в рамках федеральной программы субсидирования найма работодателям в 2021 году трудоустроить в регионе более 4 тыс. безработных жителей, а также провести курсы повышения квалификации для 600 человек, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"В регионе приступили к реализации федеральной программы, предусматривающей субсидирование работодателей, которые наймут безработных, зарегистрированных в Центре занятости до 1 января 2021 года. Ожидается, что программа позволит трудоустроить в республике более четырех тысяч человек до конца 2021 года. Всего в результате реализации данной федеральной программы, а также региональной части комплекса мер по восстановлению численности занятого населения, которые были разработаны правительством Ингушетии, число занятых в регионе планируется к IV кварталу 2021 года довести до 190,3 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Также для безработных жителей республики проведут бесплатные курсы повышения квалификации.

"Программа, в рамках которой до конца года по поручению президента РФ Владимира Путина уровень занятости будет восстановлен до уровня 2019 года, позволит жителям региона, потерявшим работу не только в период пандемии коронавируса, пройти бесплатное повышение квалификации по востребованным профессиям. Указанные меры в регионе охватят порядка 600 человек", - говорится в сообщении.

По данным Росстата, самый высокий уровень безработицы по стране фиксировался в октябре 2020 года в Ингушетии (31%), Чеченской Республике (23%), Туве (21,5%), Алтае (16%) и Дагестане (15%). При этом в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, в Москве и Татарстане уровень безработицы имел наименьшие значения (от 2,7% до 3,8%).