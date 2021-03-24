Российская фармкомпания намерена летом начать производство "Спутника V" в ФРГ

БЕРЛИН, 24 марта. /ТАСС/. Российская компания "Р-Фарм", которая выпускает вакцину "Спутник V", намерена начать производство препарата в Германии летом 2021 года. Как сообщает в среду агентство DPA , соответствующее заявление сделал директор по экономике здравоохранения компании Александр Быков.

По данным агентства, производство может быть развернуто в июне или июле на заводе в баварском городе Иллертиссен. "Мы прикладываем все усилия, чтобы летом началось производство. У нас там уже имеются оборудование и кадры", - сказал Быков.

EMA (Европейское агентство лекарственных средств) 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". Ожидается, что процесс завершится к середине мая, после чего разработчики смогут подать заявку на выдачу регистрационного удостоверения. "Мы ожидаем решения Европейского агентства лекарственных средств, потому что оно будет правовой базой, на основе которой мы сможем запустить производство", - отметил Быков. Произведенные в Иллертиссене вакцины смогут быть направлены в страны ЕС.

Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает на то, что ЕС в процессе рассмотрения заявки будет руководствоваться сугубо научными, а не политическими соображениями. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, российская сторона ожидает, что после Венгрии и другие члены ЕС одобрят использование "Спутник V", независимо от решения Европейского агентства по лекарственным средствам.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что группа экспертов EMA приедет в Россию 10 апреля для контроля испытаний вакцины "Спутник V".