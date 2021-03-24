Росприроднадзор анонсировал жесткие проверки морских портов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о возобновлении внеплановых проверок морских портов в России, которые были начаты в 2019 году и прерваны пандемией. Теперь проверки статут жестче, заявила она.

"Готовимся к внеплановым проверкам морских портов. Много жалоб на загрязнение в связи с перевалкой сыпучих грузов, особенно угля", - сообщила она на своей официальной странице в сети Instagram.

Радионова отметила, что это продолжение работы, начатой в 2019 году, однако теперь проверки будут еще жестче. "Мы уже начинали эту работу в 2019 году. Выявили почти 500 нарушений. Из-за ковида пришлось остановиться, но теперь контроль возвращается и будет еще жестче", - отметила она.