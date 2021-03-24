Правительство выделило 638 млн рублей на выпуск инфраструктурных облигаций

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Правительство России выделило 638 млн рублей на субсидирование купонного дохода по инфраструктурным облигациям, которые направлены на развитие жилищного и транспортного строительства, следует из распоряжения, опубликованного в среду на портале правовой информации.

"Выделить Минстрою России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 638 млн рублей для предоставления акционерному обществу "ДОМ.РФ" <…> в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированных обществ проектного финансирования по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям", - говорится в документе.

В целом запланировано, что в 2021 году специализированное общество проектного финансирования выпустит облигации на 30 млрд рублей.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета.

ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.