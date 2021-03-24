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ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк стали исполнителями по размещению ОФЗ для населения

Акционерные общества выбраны на 2021 год

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк стали единственными исполнителями по размещению Министерством финансов РФ в 2021 году облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"<...> определить Банк ВТБ (публичное акционерное общество), публичное акционерное общество "Сбербанк России" и публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" единственными исполнителями осуществляемых Минфином России в 2021 году закупок услуг по размещению и выкупу облигаций федерального займа для физических лиц", - говорится в документе.

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