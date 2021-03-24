Лавров: Россия ценит настрой немецкого бизнеса на сотрудничество

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Россия приветствует готовность немецкого бизнеса к совместной работе и намерена оказывать необходимую помощь предпринимательскому сообществу. Об этом говорится в размещенном на сайте МИД РФ приветствии министра иностранных дел Сергея Лаврова к участникам ежегодного собрания Российско-германской внешнеторговой палаты.

"Сегодня торгово-экономическое взаимодействие - один из наиболее стабильных, прагматичных элементов в двусторонней повестке дня. Несмотря на непростую ситуацию в Европе, Германия остается в числе ключевых экономических партнеров России. Ценим готовность немецкого бизнеса к совместной работе, присущий ему прагматизм и конструктивный настрой. Со своей стороны готовы и далее оказывать предпринимательскому сообществу необходимое содействие", - отметил глава российского дипведомства.

"Особо хотел бы отметить проверенное временем сотрудничество в сфере энергетики, всемерно способствующее обеспечению энергобезопасности не только Германии, но и всего Европейского континента", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД добавил, что немецкие капиталовложения в экономику России превышают $20 млрд. По его словам, стороны участвуют в совместном строительстве и модернизации промышленных объектов, "с использованием немецких технологий налажен выпуск автомобилей, сельхозтехники, железнодорожных составов, электрооборудования, другой наукоемкой продукции".

Он обратил внимание на то, что Российско-германская внешнеторговой палата является крупнейшим иностранным бизнес-объединением в РФ, которое насчитывает более тысячи компаний. "Радует, что их количество ежегодно увеличивается. Видим в этом яркое свидетельство устойчивого взаимного интереса деловых кругов двух стран к наращиванию взаимовыгодных связей", - заключил Лавров, указав на вклад палаты в развитие и укрепление практического взаимодействия двух стран.