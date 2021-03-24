В Думе оценили затраты на возобновление индексации пенсий в сумму до 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам потребует от 0,5 трлн до 1,5 трлн рублей, сообщила в среду член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В среду нижняя палата рассматривает три схожих законопроекта ЛДПР, "Справедливой России", а также сенатора Василия Иконникова о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

"По самым минимальным подсчетам даже по этим трем законопроектам, которые сегодня нами рассматриваются в Госдуме, затраты составят от 0,5 трлн рублей до 1,5 трлн рублей. Это, конечно, колоссальная сумма, которая требует максимального напряжения работы правительства в условиях ограничительных мер, пандемии", - сказала Бессараб, выступая с содокладом по трем указанным инициативам.

"На взгляд комитета по труду и фракции "Единая Россия", было бы не совсем верно воспользоваться тем трудом, который проделало правительство, разрабатывая предложения для президента, и сегодня принять такие решения. Давайте дадим возможность нашему президенту самостоятельно принять решение на основе тех данных, которые предоставлены ему правительством. <...> Пока же предлагается отклонить все три законопроекта", - добавила парламентарий.

История вопроса

Ранее правительство РФ не поддержало ряд аналогичных инициатив. В кабмине отмечали, что "корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров". Кроме того, в правительстве ссылались на необходимость дополнительных затрат.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Отмечалось, что это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.