Госдума отклонила законопроекты о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила три законопроекта о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Схожие документы были внесены на рассмотрение нижней палаты депутатами ЛДПР, "Справедливой России", а также сенатором Василием Иконниковым.

Ранее правительство РФ не поддержало аналогичные инициативы. В кабмине отмечали, что "корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров". Кроме того, в правительстве ссылались на необходимость дополнительных затрат.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Отмечалось, что это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.