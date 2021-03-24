Магазины КНР сняли с продаж товары H&M после ее отказа от хлопка из Синьцзяна

ПЕКИН, 24 марта. /ТАСС/. Несколько крупнейших китайских интернет-магазинов в среду убрали из продаж одежду и другую продукцию шведской розничной сети по торговле одеждой H&M. В социальных сетях появилось множество публикаций с критикой торговой марки за ее отказ использовать хлопок из Синьцзян-Уйгурского автономного района из-за предполагаемых нарушений прав человека в этом регионе КНР.

Как смог удостовериться корреспондент ТАСС, при поисковых запросах на сайтах и в мобильных приложениях Tmall и Taobao сервисы выдавали сообщение "Извините, указанный вами товар не был найден". Другой крупный интернет-магазин JD.com в предложениях к поисковому запросу выдавал названия официальных дилеров H&M, однако при попытке перейти по ссылке он сообщал об ошибке или предлагал продукцию китайских марок.

Государственное агентство Синьхуа распространило в среду публикацию, в которой подвергло критике компанию H&M. "В этом контексте эта торговая марка приняла ложь за правду, ущемила интересы китайского народа и при этом пытается заработать деньги на нем. Ни один бренд или компания не должна питать подобных иллюзий!" - говорится в материале агентства.

"Современный Китай - это не тот Китай, который был 120 лет назад! Уважение фактов - это самое важное, а также самая строгая нижняя планка! Мы не приемлем сфабрикованных ярлыков", - отмечается в статье. Материал опубликован с фотографией бренда, где поверх H&M написаны иероглифы, которые произносятся как "Хуан мю" (созвучно с первыми буквами бренда, кит. букв. "абсурд", "вздор", "ошибка").

Реакция интернет-пользователей

В комментариях к публикации, а также в китайских социальных сетях интернет-пользователи призывают к бойкоту торговой марки. Известный китайский актер Хуан Сюань, ранее снимавшийся в рекламе H&M, сообщил на своей странице в среду в социальной сети Weibo, что немедленно разрывает контракт с этим брендом.

Ранее компания H&M заявила о том, что торговая сеть "глубоко обеспокоена сообщениями организаций гражданского общества и СМИ, в которых упоминаются обвинения в принудительном труде и дискриминации по этническому и религиозному признаку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе". Как отмечается в документе, компания следит за тем, чтобы ее поставщики не нарушали права человека, и заверила клиентов, что не будет использовать хлопок из Синьцзяна.

В декабре 2020 года власти США ввели запрет на импорт хлопка и хлопковых изделий из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая в связи с предполагаемым нарушением там прав человека. Как говорится в сообщении Таможенно-пограничной службы США решение принято "на основе информации, которая указывает на случаи применения принудительного труда, в том числе труда заключенных".

Китай производит около 20% мирового хлопка, большая часть которого поступает из Синьцзяна.

Ситуация в Синьцзяне

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.

В январе занимавший тогда пост госсекретаря США Майкл Помпео заявил, что американские власти характеризуют действия Китая в отношении уйгуров в СУАР как "геноцид" и "преступления против человечности". В феврале парламент Нидерландов, а также Палата общин законодательного органа Канады приняли резолюции, в которых политика Китая в Синьцзяне охарактеризована как геноцид. МИД КНР осудил эти действия и назвал эти документы клеветой и "ложью столетия".