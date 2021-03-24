Минпромторг планирует постепенно вернуться к рыночному регулированию цен на сахар и масло

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Мировая конъюнктура пока не способствует снижению цен на масло и сахар, поэтому Минпромторг РФ рассматривает сценарий не одномоментного, а постепенного возвращения к рыночному регулированию рынков сахара и масла. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности РФ Виктор Евтухов.

"Конъюнктура на мировых рынках пока не способствует снижению цен на масло и сахар, поэтому мы рассматриваем возможности не одномоментного, а постепенного возвращения на "рыночную" траекторию. Речь идет о продлении соглашений, но при этом фокус может быть сделан на участии в них крупных и средних ретейлеров. Рассматривается продление соглашений по сахару на два месяца, на подсолнечное масло - до октября 2021 года", - сообщил он.

По словам замминистра, уже проведены консультации с сетями по продлению действия соглашений. Сейчас по поручению правительства составляется прогнозная потребность сетей в сахаре, основанная на сложившемся потреблении. "Потребность будет согласована всеми сторонами соглашений и по возможности будет удовлетворяться с сохранением действующих хозяйственных связей", - отметил Евтухов.

Он также напомнил, что сетевая торговля в период действия текущих соглашений была максимально заинтересована в сдерживании цен на социально-значимые товары и поддержании трафика. "В новой конструкции дополнительную мотивацию соблюдать соглашения через субсидии получат производители белого сахара. Мы рассчитываем, что при продлении соглашений этот фактор позволит обеспечить их выполнение и даст возможность рознице транслировать "на полку" согласованную цену", - сообщил он.

О соглашениях

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года. 22 марта стало известно, что правительство поручило Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло - до октября. Кроме того, предполагается субсидирование производителей масла и сахара.

Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на 1 кг, при условии, что цена завода не будет повышена.

Запустить механизм поддержки планируется с 1 апреля. Общий объем субсидий может составить порядка 3 млрд рублей. На уровне ЕЭК прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объеме не более 350 тыс. тонн.