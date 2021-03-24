Более 8 тыс. рабочих мест создадут до 2024 года для реализации проектов арктического НОЦ

АРХАНГЕЛЬСК, 24 марта. /ТАСС/. Около 8,5 тысячи новых рабочих мест создадут до 2024 года в рамках реализации проектов Арктического научно-образовательного центра (НОЦ), сообщил в среду на сессии областного собрания в своем докладе по итогам деятельности за 2020 год глава региона Александр Цыбульский.

В декабре 2020 года правительство РФ поддержало создание НОЦ "Российская Арктика". В его работе участвуют Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ и 33 организации науки, образования и реального сектора экономики - с учетом кластеров более 80. НОЦ нацелен на реализацию новых технологических проектов, внедрение новых материалов и технологий, а также проведение исследований, обеспечивающих конкурентоспособность и мировой уровень исследований и разработок. Кроме того, в задачи центра входит подготовка кадров для решения крупных научно-технологических задач региона в интересах промышленности и экономики российской Арктики.

"В рамках Арктического НОЦ мы планируем реализовать более 40 проектов по пяти направлениям: судостроение, материалы и производство, развитие добычи и переработки полезных ископаемых, жизнедеятельность человека в Арктике, биоресурсы и Северный морской путь <…> На сегодняшний день перед нами стоят задачи с 2020 по 2024 год <…> создать 8,5 тысячи новых рабочих мест", - сказал Цыбульский.

Крупнейшие из проектов: разработка Павловского месторождения свинцово-цинковых руд на Новой Земле, разработка ряда месторождений в Мурманской области, развитие аквакультуры, строительство новых судов для Арктики, производство новых материалов, синтез монокристаллов на базе алмазов, переработка водорослей.

Распоряжение правительства РФ о создании Арктического НОЦ вышло 3 декабря. В проекте участвуют 12 вузов и семь научных организаций. В России в рамках проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации", входящего в нацпроект "Наука", планируется создать не менее 15 НОЦ мирового уровня (на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики). Один из них должен располагаться в арктическом регионе.