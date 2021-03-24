Доля Москвы в общероссийском несырьевом неэнергетическом экспорте в Африку составила 22%

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из Москвы в Африку в 2020 году вырос до $2,4 млрд, при этом доля столицы в общероссийском экспорте составила 22%. Об этом сообщили в пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики города.

"Сегодня Москва занимает первое место среди регионов РФ по объему несырьевого неэнергетического экспорта в страны Африки. По итогам 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы в Африку вырос на 7% и составил $2,4 млрд. При этом доля Москвы в общероссийском ННЭ в Африку составила 22%. Больше всего продукцию Москвы закупили: Алжир, Египет, Нигерия, Судан и Марокко", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Среди самых популярных столичных товаров - автотехника, механическое оборудование и комплектующие к нему, радиолокационная техника, контрольные и измерительные приборы, а также вакцины. По мнению экспертов Центра "Моспром", перспективными товарами для увеличения объемов московского экспорта являются молочные продукты, овощи, мясо птицы, шоколадные изделия и готовые корма для животных.

Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" 19 марта провел первый международный телемост "Москва-Африка". В мероприятии приняли участие около 1,5 тыс. человек. В рамках работы телемоста камерунский трейдер в сфере кофе и какао подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с московскими компаниями в кондитерской отрасли. По его словам, интересными технологиями для африканских производителей обладают столичные "Объединённые кондитеры".

Кроме того, в ходе телемоста представители африканского континента обозначили векторы развития сотрудничества в краткосрочной перспективе. По словам, президента нигерийского альянса частного сектора Принс Кайоде Адетокунбо, нигерийские компании заинтересованы в участии российских производителей в инфраструктурных проектах горнодобывающей промышленности.

"Такое сотрудничество станет продолжением уже проделанной работы. В 2019 году Центр "Моспром" организовал персональную встречу производителей огнеупоров и фильтровального оборудования "Бакор" с горнопромышленными производителями в Руанде. Представители компании посетили несколько рудников, встретились с министром экологии Руанды и подписали протокол о совместной работе. В этом году в Руанде центр организует участие московских компаний в одном из крупнейших многоотраслевых событий региона - всеафриканской выставке Intra African trade fair 2021", - добавили в пресс-службе. Среди столичных поставщиков, которые уже работают в Африке -компании "Диагностика-М", "Парус Электро", "ФИНГО", НПП "Мелитта", Лазмедтек.