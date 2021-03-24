В Петербурге началось строительство Широтной магистрали скоростного движения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) началось в Санкт-Петербурге в среду с торжественной церемонии устройства первой сваи на месте будущей развязки уже действующей трассы - Западного скоростного диаметра (ЗСД) с Витебским проспектом. Эта развязка станет первым участком ШМСД.

"Это очень важная транспортная магистраль, которая выводит нас на федеральную трассу, а также связывает с Ленинградской областью. Это проект по поручению президента исполняет банк ВТБ, который здесь, в Санкт-Петербурге, очень большое значение имеет для нас, потому что все крупные проекты транспортной отрасли Петербурга осуществляются с банком ВТБ", - сказал на церемонии помощник президента России Игорь Левитин.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что на проект также направлены федеральные средства. "Безусловно, этот проект поддержан президентом Российской Федерации. По его поручению правительство Российской Федерации выделило 10 млрд рублей", - сказал губернатор.

Глава банка ВТБ Андрей Костин отметил, что данная трасса улучшит транспортное сообщение как в мегаполисе, так и в области, а также выразил уверенность, что проект будет реализован в намеченные сроки.

Широтная скоростная магистраль - проект платной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 14,2 км - в Санкт-Петербурге и 13,2 км - в Ленинградской области. Объект будет разделен на шесть участков. Основное назначение строительства, стоимость которого оценивается более чем в 160 млрд рублей, - обход центральных районов Петербурга с выходом на Невский и Красногвардейский районы. Интенсивность движения составит около 230 тыс. автомобилей в сутки.

Власти Петербурга и группа ВТБ в ноябре прошлого года заключили соглашение о реализации проекта строительства первого участка широтной магистрали. Предполагаемый срок строительства составит четыре года.