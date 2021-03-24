Титов считает, что проверка импортеров приведет к излишнему изъятию средств

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Проверка российских импортеров, инициированная Счетной палатой (СП), приведет к излишнему изъятию средств из делового оборота. Такое мнение высказал в среду ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Председатель СП Алексей Кудрин 23 марта на встрече с президентом страны Владимиром Путиным отметил, что выявлены нарушения, "связанные с тем, что при декларировании товаров недостаточно учитываются права интеллектуальной собственности в декларациях". По его словам, эта "лазейка" использовалась системно. В результате Федеральная таможенная служба (ФТС) по материалам СП начала работу, "десятки миллиардов рублей" доначислены, указывал Кудрин.

"В данном случае системная лазейка, обнаруженная СП, приведет только к тому, что у импортеров будет временно изъята из оборота ощутимо большая сумма денег", - сказал Титов, комментируя заявление главы Счетной палаты.

По словам бизнес-омбудсмена, нарушения прав интеллектуальной собственности в декларациях, о которых говорил Кудрин, не связаны с тем, что финансово страдают сами обладатели таких прав. "Речь о том, что импортеры не всегда включают лицензионные платежи (которые тем не менее выплачиваются правообладателям) в таможенную стоимость товара. Тем самым занижается база для расчета таможенных платежей (импортная пошлина плюс НДС)", - пояснил он.

"Сейчас сплошная проверка, которую ФТС начнет с подачи Счетной палаты, принесет бюджету некоторую дополнительную сумму, но она вернется бизнесу. Импортер вынужден будет заплатить дополнительно начисленный НДС, но потом примет его к вычету, чтобы уменьшить платежи в бюджет в следующем отчетном периоде. То есть деньги сначала изымаются из оборота, затем через какое-то время возвращаются. Мы считаем, что администрирование таких платежей должна проводить налоговая служба через корректировку отчетности. Тогда эта негативная практика прекратится", - добавил Титов.