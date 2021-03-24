"Газпром нефть" создала цифровой двойник месторождения имени Александра Жагрина

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. "Газпром нефть" создала цифровой двойник одного из самых перспективных активов компании - месторождения имени Александра Жагрина в Кондинском районе ХМАО - Югры. Это позволит предприятию получить экономический эффект в размере более 1 млрд рублей до конца 2023 года, говорится в сообщении компании.

"Цифровой двойник месторождения состоит из различных модулей, благодаря чему в виртуальной среде можно видеть работу всех объектов инфраструктуры и в точности воспроизводить весь процесс добычи на активе. Каждый модуль системы отвечает за отдельные производственные процессы: добычу, транспортировку, систему поддержания пластового давления, подготовку нефти и другие", - сообщает компания.

Благодаря цифровому двойнику, специалисты компании уже просчитали более 20 сценариев и определили оптимальную стратегию развития актива на ближайшие три года.

"Технологическое моделирование, создание цифровых двойников дают нам возможность повысить качество прогнозов, уровень производственной безопасности, определить наиболее оптимальную стратегию развития актива и тем самым существенно повысить эффективность реализации нашего самого перспективного проекта на юго-западе Югры", - сказал генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Федоров.

Месторождение имени Александра Жагрина является ключевым активом компании в ХМАО - Югре. Его ресурсный потенциал оценивается в более чем 840 млн тонн.