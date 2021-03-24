Догузова считает, что реестр турагентов защитит туристов от недобросовестных игроков рынка

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Создание в России реестра турагентов позволит защитить права туристов и повысить доверие россиян к туристической отрасли, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Это еще один очень важный шаг к повышению прозрачности отрасли. Теперь туристы смогут убедиться, что приобретают туристический продукт у добросовестного продавца, зарегистрированного в федеральном реестре. Это даст возможность, с одной стороны, обеспечить защиту прав туристов и, с другой - повысить доверие людей к отрасли и туристическому бизнесу. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года", - сказала Догузова.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России единого федерального реестра турагентов с 1 января 2022 года.

Сейчас Ростуризм работает над созданием реестра и разрабатывает порядок его ведения, сообщили в пресс-службе ведомства. Планируется, что вносить информацию о договорах с турагентами будут туроператоры через личный кабинет в специальной подсистеме реестра. Внесение турагентов в реестр будет бесплатным, что позволит бизнесу избежать дополнительных расходов, подчеркнули в Ростуризме.