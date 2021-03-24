В Севастополе заключены контракты с единым поставщиком на 43 млрд рублей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя заключили 156 контрактов с единственным поставщиком на общую сумму в 43 млрд рублей, сбоев в реализации заказов на данный момент нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время выставки-форума "Госзаказ".

Закупка у единственного поставщика - это способ, при котором контракт заключается с конкретным юридическим или физическим лицом без проведения формальной процедуры выбора поставщика.

"Сейчас мы реализуем 156 контрактов на 43 млрд рублей, выбранных уже по новому принципу. Пока ни одного сбоя нет, все стройки идут в системе, в графике", - сказал Развожаев.

По его словам, в сфере строительства город полностью ушел от конкурсных процедур. "У нас особый порядок, который по поручению президента введен через конституционный закон. Мы сейчас выбираем поставщика, проводя запрос коммерческих предложений. Но мы сами определяем, кто будет строить и поставлять оборудование. Конечно, здесь тоже фокусируемся на оборудование российское, с точки зрения стройки - на наши крымские компании. Дальше уже по возможности начинаем потихоньку привлекать крупных игроков с материка", - сказал журналистам губернатор.

При этом региональное правительство, по его словам, планирует более активно помогать местным предприятиям, участвующих в тендерах. Развожаев добавил, что квоты на госзакупку отечественных товаров, которые ввел кабмин в 2021 году, позволят эффективнее реализовывать продукцию предприятиям Севастополя на внутреннем рынке страны.

"Как вы знаете, продукции из Севастополя, Крыма на внешний рынок доступ закрыт, поэтому квотирование для отечественных производителей позволяет Севастополю выходить на внутренний российский рынок и там конкурировать более эффективно", - сказал Развожаев.