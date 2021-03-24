РФПИ надеется на одобрение "Спутника V" в Индии в течение двух недель

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает на одобрение вакцины от коронавируса "Спутник V" в Индии в течение ближайших двух недель. Об этом заявил в среду глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью индийскому телеканалу CNBC TV18.

"Мы надеемся на одобрение ["Спутника V"] в Индии в ближайшие пару недель" - сказал он. По его словам, это даст возможность начать поставки вакцины в страну.

Ранее РФПИ и компания Virchow Biotech договорились о партнерстве для производства вакцины "Спутник V" в Индии.