В Минцифры поддержали продление разрешений на аналоговое телевещание

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации поддержало продление разрешений на использование аналоговых частот (РИЧ). Об этом сказала в среду заместитель министра Бэлла Черкесова на заседании Общественного совета при Минцифры.

"Поддерживаем, как мы помним, никто насильно, особенно региональные телеканалы, отключать не собирается, поэтому я буду признательна, если вы поможете нам сформировать список для того, чтобы мы организовали продление разрешения на использование частот", - сказала она, отвечая на вопрос исполнительного директора Национальной ассоциации телерадиовещателей Александра Широких о продлении разрешений на использование РИЧ.

"В прошлом году продлили пакет на аналоговые частоты", - добавила она.

В июне 2020 года Алексей Волин, который покинул пост замглавы Минцифры в октябре, сообщал, что действие разрешений на использование частот для аналогового телевещания будет продлено автоматически еще на год.

В 2019 году Россия завершила переход с аналогового вещания на цифровое. Зрители получили бесплатный доступ к телеканалам первого и второго мультиплекса. Региональные каналы в данные мультиплексы не входят.