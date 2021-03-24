В Москве экспорт медицинской продукции вырос на 23,5% в 2020 году

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Экспорт медицинской продукции Москвы в 2020 году вырос на 23,5% и превысил $83 млн. Об этом сообщается в среду в телеграм-канале столичного штаба по экономическим вопросам.

"В 2020 году Москва экспортировала изделия медицинского назначения на $83,58 млн. Это на 23,5% больше, чем в 2019 году. При этом темпы роста объемов московского экспорта значительно опережают общероссийский. По данным Центра поддержки и развития экспорта "Моспром", объем российского экспорта за 2020 год увеличился только на 5,8%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинские изделия, произведенные в Москве, покупают 60 стран мира. Главными импортерами в прошлом году стали: Казахстан - $28,38 млн, Белоруссия - $23,66 млн, Украина - $6,95 млн, Латвия - $3,28 млн и Китай - $2,71 млн.

Москва экспортирует продукцию для личной гигиены, вату и изделия из нее, бинты и пластыри.

"В 2020 году импорт таких изделий в Москву сократился на 0,9% по сравнению с 2019 годом - с $703,87 млн до $697,22 млн, что говорит о росте конкурентоспособности и востребованности московских производителей", - добавляется в материале.