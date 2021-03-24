Власти планируют закупить 11 ретро-трамваев к 800-летию Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 марта. /ТАСС/. Власти заложили почти 400 млн рублей на покупку 11 ретро-трамваев к юбилею Нижнего Новгорода, планируется, что вагоны поступят в город летом. Закупка новых трамваев не проводилась почти 10 лет, сообщает в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"11 новых трамваев в ретростиле планируется закупить к 800-летию Нижнего Новгорода. На эти цели в бюджете города заложено почти 400 млн рублей. Планируется, что новые трамваи поступят в Нижний Новгород летом 2021 года", - сказано в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что трамваи будут использовать на маршрутах в исторической части города. "Конечно, вагоны будут соответствовать и всем самым современным требованиям: в них должно быть комфортно и мамам с маленькими детьми, и маломобильным пассажирам", - цитирует пресс-служба Никитина.

Как отметил глава города Юрий Шалабаев, Нижний Новгород еще в 1896 году первым в России пустил на линию трамвай. "Это символ, который отражает новый ритм старого Нижнего. Хочу поблагодарить депутатов думы Нижнего Новгорода за единогласную поддержку и одобрение соответствующих изменений в бюджете. Нижний Новгород не закупал новые трамваи почти десять лет", - сказал Шалабаев.

На своей странице в Instagram он отметил, что транспорт будет низкопольным и оборудован Wi-Fi и телефонными зарядками.

Трамвайное пассажирское движение в Нижнем Новгороде было открыто 8 мая 1896 года. Начало движения приурочили к открытию Всероссийской художественно-промышленной выставки. На территории нижегородского депо №1 находится музей электротранспорта, где представлены вагоны, использовавшиеся в городе в разное время. На улице Большой Покровской сейчас также располагается арт-объект - первые в России линии пассажирского трамвая, здесь они были узколинейными и однопутными. Работы вела фирма "Р. К. фон Гартман и К.".

О юбилее города

Нижний Новгород в 2021 году отпразднует 800-летие. По предположениям историков, которые основываются на архивных документах, город был основан 19 августа 1221 года. Торжества, посвященные 800-летию, начнутся в июне 2021 года. В программу подготовки включены более 30 событий.