Отчет Счетной палаты в Думе могут перенести на 14 апреля

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Думский комитет по контролю и регламенту предложит перенести отчет Счетной палаты в Думе на неделю - с 7 на 14 апреля. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщила глава комитета Ольга Савастьянова.

"По отчету Счетной палаты мы будем вносить предложение о переносе срока. Будем предлагать Совету Думы на 14 апреля", - отметила Савастьянова.

Она уточнила, что комитет считает такую дату "более оптимальной, так как будет больше времени на подготовку к отчету".

Отчет Счетной палаты за 2020 год в Госдуме запланирован на 7 апреля.

Контрольное ведомство представляет в палаты Федерального собрания, подотчетным которому является, ежегодный отчет о своей работе, утверждаемый коллегией Счетной палаты и подлежащий обязательному опубликованию. Годовой отчет состоит из сводной части, содержащей общие данные, характеризующие работу Счетной палаты в целом, и их анализ, и отчетов о работе по направлениям деятельности контрольного органа.